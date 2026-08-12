제주교육청 "초등생 투신 시도 사건 조사 후 조치"

▲ 제주도교육청

제주도교육청은 2025년 모 초등학교 학생의 자살 시도에 대한 대응과 학생 보호·지원 과정 전반에 대해 사실관계와 조치 내용을 종합적으로 확인·조사하고, 그 결과에 따라 필요한 후속 조치와 개선 방안을 마련할 예정이라고 11일 밝혔습니다.교육청은 아울러 피해 학생뿐만 아니라 자살 시도를 목격한 학생 등에 대해서도 필요한 심리상담을 지원하고, 학급 학생들의 관계 회복 교육, 학교 전체의 인권교육 강화 및 교육 공동체 회복을 위한 지원 방안을 마련해 학생들의 심리적 안정과 학교 공동체의 회복을 적극 지원하겠다고 강조했습니다.교육청은 학생의 안전과 보호를 최우선으로 고려하고 관련 절차에 따라 객관적이고 공정한 사안 처리 진행을 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다.교육청은 학교가 당시 교육지원청에 유선으로 상황을 공유하고 보호자 안내, 긴급회의 및 상담 지원 등 학생 보호를 위한 조치를 실시했으나 관련해 정식 문서 보고 및 기록관리가 충분하지 못했던 부분이 있었던 것으로 파악하고 있다고 설명했습니다.또 학교폭력대책심의위원회는 사안조사보고서, 관련 학생 및 보호자의 확인서와 진술, 목격 내용 및 피해 보호자가 삼의 당일 현장에서 제출한 추가 자료를 심의위원들에게 배포하고, 이를 종합적으로 검토해 심의·의결했다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)