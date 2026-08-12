갑자기 덤프트럭이…영화 촬영 뒤 귀갓길 대학생 3명 사망

▲ 중앙선 넘어 덤프트럭 정면충돌

영화 촬영을 마친 뒤 차를 몰고 귀가하던 대학생 3명이 중앙선 침범 사고로 숨져 경찰이 수사 중입니다.11일 경기 안성경찰서에 따르면 이날 오전 4시 50분 안성시 삼죽면 A예술대 건너편 38번 국도에서 승용차와 덤프트럭이 정면으로 출동하는 사고가 났습니다.이날 사고는 20대 대학생 A씨가 몰던 올란도 차량이 일죽IC에서 안성 방향으로 직진하던 중 알 수 없는 이유로 중앙선을 침범해 맞은편에서 오던 덤프트럭과 부딪히면서 발생했습니다.이 사고로 운전자 A씨를 비롯해 차량 뒷좌석에 타고 있던 A예술대 학생 20대 남성 B씨와 여성 C씨가 숨졌습니다.B씨와 C씨는 해당 대학에서 방송 관련 전공을 하는 학생들이며, 다른 대학에서 유사 전공을 하는 A씨의 차량에 함께 탔다가 변을 당했습니다.이들 3명은 사고 직전 안성에서 다른 학생 20여 명과 함께 영화 촬영을 마치고 학교 주변 원룸 등 각자의 집으로 돌아가는 길이었던 것으로 전해졌습니다.사고가 난 A예술대 건너편 38번 국도는 왕복 4차로(편도 2차로) 구간으로 중앙분리대가 설치돼 있으나, 사고 지점의 경우 횡단보도와 교차로가 인접해 있어 중앙분리대가 없었습니다.이 때문에 알 수 없는 이유로 중앙선을 넘어선 A씨의 차량을 차단할 충돌 방지 시설물이 없어 대형 사고로 이어진 것으로 보입니다.경찰은 사고 차량의 파손이 심해 블랙박스 존재 여부를 파악할 수 없는 상태라고 설명했습니다.경찰은 차주를 상대로 차량 내부 저장 장치 유무를 확인하고, 사고기록장치(EDR) 등에 대한 제출 동의를 받을 방침입니다.상대 차량인 덤프트럭에는 블랙박스가 설치돼 있지 않아 주변 CCTV 영상을 확보해 조사할 계획입니다.또 경찰은 사망자들의 채혈 분석을 통해 음주 및 약물 여부도 확인할 예정입니다.덤프트럭 운전자는 경찰에서 "올란도 차량이 중앙선을 침범했다"고 진술했습니다.경찰 관계자는 "유족과 친구, 지인 등을 상대로 주변 조사를 진행해 정확한 경위를 밝힐 것"이라고 말했습니다.