[날씨] 아침 선선·낮 더위…동해안 비

아침 공기가 어제(11일)보다 더 선선해졌습니다.



현재 서울이 21.5도로 어제 아침보다 3도가량 낮고요, 충남 계룡은 17.7도 보이며 어제보다 5도가량이나 떨어져 있습니다.



자세한 현재 기온 춘천이 17도, 대구 18.9도 등 대부분 지역이 20도 안팎으로 시작하고 있습니다.



다만 한낮에는 강한 일사가 기온을 끌어올리며 오늘도 서쪽 지역을 중심으로 무덥겠습니다.



오늘 한낮에 전주 33도, 서울 32도까지 오르겠고요, 강릉은 25도에 머물며 종일 선선하겠습니다.



한편 동풍의 영향으로 모레까지 동해안 지역은 20에서 60mm의 비가 내리겠고요, 가뭄이 극심한 경남 지역은 내일 10에서 40mm의 단비가 예상됩니다.



오늘 전국 가끔 구름 많겠습니다.



당분간 해안가에는 강한 너울이 예상돼 해안가 접근은 삼가시는 게 좋겠습니다.



(박세림 기상캐스터)