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'오디세이' 벌써 11억 달러 수익…놀런 최고 흥행작 등극

고희경 기자
작성 2026.08.12 08:36 조회수
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영화 '오디세이'가 전 세계에서 11억 달러의 수익을 올려 크리스토퍼 놀런 감독의 최고 흥행작으로 등극했습니다.

영화의 흥행에 아이맥스관 티켓의 암표도 기승을 부리고 있습니다.

오디세이가 전 세계에서 11억 480만 달러, 우리 돈으로 1조 5천억 원이 넘는 흥행 수익을 기록했습니다.

크리스토퍼 놀런 감독의 기존 최고 흥행작인 '다크 나이트 라이즈'의 수익 10억 8천만 달러를 넘어서는 수치입니다.

오디세이는 국내에서만 누적 관객 수 213만 명을 모으며 흥행을 이어가고 있는데요.

아이맥스 필름 카메라로 촬영한 만큼 원본 화면비를 그대로 구현한 국내 유일한 상영관인 '용산 CGV 아이맥스관'은 연일 매진 행렬을 이어가고 있습니다.

아이맥스 티켓의 암표도 기승을 부리고 있는데요.

중고 거래 플랫폼을 통해 두 좌석에 30만 원에 가까운 금액을 제시하는 등 정가를 훌쩍 뛰어넘는 가격으로 되파는 글이 올라오고 있어 문제가 되고 있습니다.

(화면출처 : 유니버설픽쳐스·당근마켓)
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