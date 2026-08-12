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후지산 산장에 '버젓이'…"부끄러움도 없어" 또 논란

고희경 기자
작성 2026.08.12 07:52 수정 2026.08.12 08:21 조회수
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일본의 '욱일기' 논란은 잊을 만하면 또 불거지곤 하는데 이번에는 또 뭔가요?

서경덕 성신여대 교수가 자신의 SNS를 통해 후지산의 한 산장에 걸려있는 욱일기를 공개했습니다.

사진에는 후지산에 있는 한 산장의 국기 게양대에 대형 욱일기가 걸린 모습이 담겼는데요.

욱일기는 과거 일본이 아시아 각국을 침략할 당시 사용했던 깃발로, 군국주의와 제국주의의 상징으로 여겨지고 있는데요.

서 교수는 후지산은 외국인 관광객들도 많이 찾는 만큼 역사적 의미를 모르는 관광객들이 일본의 일반적인 상징물로 받아들일 수 있다고 지적했습니다.

특히 후지산 산장에서 판매하는 기념용 나무 스틱에도 욱일기를 활용하는 등 상품화가 이뤄지고 있어 문제라고 주장했는데요.

누리꾼들은 "침략당한 주변국이 불편해하면 쓰지 않는 게 정상적인 사고", "패전국 독일은 나치 깃발 소지도 불법인데 반성도 부끄러움도 없어 보인다"라며 비판의 목소리를 높였습니다.

(화면출처 : 서경덕 교수 SNS)
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