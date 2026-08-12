수십 마리가 '우르르'…"5년 간 5배" 민원 확 늘었다

바퀴벌레는 이름만 들어도 싫죠.



최근 서울에서 바퀴벌레 방제 민원이 크게 늘고 있다고요?



서울시 자료에 따르면 바퀴벌레 방제 민원은 2021년 2천379건에서 지난해 1만 1천789건으로 크게 늘었습니다.



특히 올해는 6월까지만 6천158건이 접수돼 이미 지난해 전체 민원의 절반을 넘어섰는데요.



최근에는 서울역 인근 서울로 7017에서 바퀴벌레 수십 마리가 떼 지어 돌아다니는 영상까지 SNS에 퍼지며 논란이 되기도 했습니다.



전문가들은 고온다습한 날씨와 장마가 바퀴벌레의 성장과 활동을 활발하게 만든 것으로 보고 있는데요.



장마철 하수구나 맨홀 주변에 있던 바퀴벌레가 밖으로 이동하면서 눈에 띄는 경우도 있다는 분석입니다.



바퀴벌레를 막기 위해서는 음식물 쓰레기를 밀폐해 보관하고 주방 주변의 음식물 찌꺼기와 배관 등을 꼼꼼히 관리해야 하는데요.



전문가들은 기후변화와 도시 노후화로 해충 민원이 늘어나는 만큼 선제적인 방역과 도시 환경 관리가 필요하다고 지적했습니다.