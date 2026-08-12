구충제도 효과 없었는데…반려견 진드기 막은 '방법'

여름철에 반려견 산책 시킬 때마다 진드기 걱정하는 분들 많은데요.



보호자들이 양파망을 꺼내들었다고요?



최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 양파망이나 장독대 망을 머리에 쓴 반려견들의 모습이 잇따라 공개됐습니다.



한 보호자는 외부 구충제를 사용했는데도 반려견 귀에서 진드기를 발견한 뒤, 풀숲에 자꾸 머리를 넣는 반려견을 위해 양파망을 씌워봤다고 설명했는데요.



생각보다 반려견이 거부감 없이 적응하자 진드기를 막기 위해 여름철 산책 때마다 착용시키고 있다고 전했습니다.



다른 보호자들 역시 장독대 망 등을 활용한 비슷한 방법을 공유하면서 관심을 모았습니다.



한 보호자는 양파망을 씌운 뒤 산책하면서 진드기가 귀에 붙는 일이 줄었다고 전했습니다.



실제로 여름철 풀숲에 서식하는 진드기는 반려견에게 감염병을 옮길 수 있고, 일부 질환은 사람에게도 전염될 수 있어서 주의가 필요한데요.



전문가들은 산책 후 반려견의 귀와 목, 발가락 사이 등 진드기가 붙기 쉬운 부위를 꼼꼼히 확인해야 한다고 조언했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)