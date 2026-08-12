뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

10살 아동이 공항서 1년째…인권위 "대책 마련하라"

이강 기자
작성 2026.08.12 07:23 수정 2026.08.12 08:42 조회수
PIP 닫기
다음 핫토픽 살펴보겠습니다.

혹시 이거 알고 계셨나요.

인천공항 출국 대기실에 1년 넘게 생활하고 있는 10살 외국인 아동이 있습니다.

이를 두고 국가인권위원회가 교육권과 발달권을 보장할 대책을 마련하라고 법무부에 권고했습니다.

아프리카 말리 출신 A 군과 아버지는 지난해 6월 한국에 입국해서 난민 신청을 했습니다.

하지만 법무부로부터 난민 인정 심사에 넘기지 않는 심사 불회부 결정을 통보받았고요.

인천공항 출국대기실에서 1년 넘게 생활하고 있습니다.

두 사람은 불회부 결정에 불복해 행정소송을 냈지만 1심에서 패소를 했고요.

현재 항소심이 진행 중입니다.

지난해 10월에는 장기간 공항에 머무른 건 비인도적 처우라며 인권위에 진정을 냈는데요.

인권위에서는 공항 내부 환경을 고려할 때 이들이 비인도적 처우를 당한 것은 아니라고 봤습니다.

다만 아버지와 달리 10살 A 군은 자기 책임 없는 행위로 인한 불이익만을 감수해야 하는 상황이라며 장기간 공항 생활로 교육, 복지, 정서 발달 측면에서 불이익을 받고 있다고 지적했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지