"최장 11일 연휴"…황금연휴 만들 연차 날짜는 언제?

세 번째 핫토픽 살펴보겠습니다.



연휴에 대한 이야기입니다.



다가올 9월에는 추석 명절 연휴 있고요, 10월에는 징검다리 연휴가 있습니다.



이 기간에 연차 조금 쓰면 황금연휴가 될 수 있다고 하네요.



올해 추석 당일은 9월 25일 금요일입니다.



목요일부터 일요일까지 나흘 간의 휴일이 이어질 예정입니다.



여기에 연휴 전 사흘 연차를 활용한다면 최장 9일 휴가를 완성할 수 있겠죠.



한국관광공사의 관광 데이터 분석을 해봤더니 9월 연휴를 겨냥한 국내 단풍 명소 검색량이 8월 들어서 급증한 것으로 나타났습니다.



설악산, 내장산 같은 대표적인 가을 여행지의 숙소 예약률도 빠르게 올라가고 있습니다.



10월에도 개천절 대체 공휴일인 5일 월요일 그리고 9일 한글날 사이에 낀 사흘 연차를 사용한다면 또 9일간의 휴가가 완성이 되겠죠.



1일, 2일에도 연차 추가하면 무려 11일에 달하는 황금연휴도 가능해집니다.



이렇게 휴가 기간이 길어지는 덕분에 유럽이나 미국 등 장거리 해외여행 수요가 급증합니다.



한편 국내에서는 고요한 시골과 소도시에서 장기 체류하는 휴식형 여행이 인기를 끌고 있는데요.



여행 떠나실 분들은 좀 서두르셔야겠습니다.



(화면출처 : 네이버달력)