박준순 결승 3점포…두산 4연승 질주

<앵커>



폭염 휴식기 후 일주일 만에 KBO리그가 재개됐는데요. 두산이 박준순의 결승 3점포를 앞세워 한화를 꺾고 4연승을 달렸습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



3대 0으로 앞서가던 7회 홈런 두 방을 얻어맞아 동점을 허용한 두산은 연이어 터진 박준순의 한 방으로 짜릿한 승리를 거뒀습니다.



1아웃 1, 3루 기회에서 타석에 들어선 박준순은 좌측 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 130m짜리 대형 아치를 그렸습니다.



결승 3점포로 장식한 박준순은 동료들과 함께 기쁨을 만끽했습니다.



6대 3 승리를 거둔 두산은 4연승을 달리며 반 경기 차 4위를 유지했습니다.



두산 선발투수 곽빈은 6이닝 동안 삼진 10개를 잡아내며 무실점 호투를 펼쳤지만, 구원진이 동점을 허용해 시즌 10승 달성에는 실패했습니다.



KT는 9회 6득점을 집중시키며 마법 같은 역전승을 거뒀습니다.



안현민이 상대 실책을 틈타 추격의 득점을 올렸고 대타 류현인의 동점 적시타, 최원준의 역전 적시타에 이어 9회 두 번째 타석에 들어선 안현민이 2타점 쐐기 적시타를 터뜨려 사실상 승부를 결정지었습니다.



포수 엔트리를 모두 소모해 외야수 안현민이 9회 포수 마스크를 쓰고 등장한 가운데 선두 KT는 7대 3 승리를 확정하며 7연승을 질주했습니다.



KIA는 선발 올러의 6이닝 1실점 호투에 힘입어 삼성을 3대 1로 꺾었고, SSG는 김재환의 홈런 포함 2안타 4타점 활약을 앞세워 롯데에 8대 4 승리를 거뒀습니다.



LG는 키움을 8대 3으로 꺾고 3연패에서 벗어났습니다.



폭염 휴식기 후 일주일 만에 재개된 프로야구에 6만여 팬들이 경기장을 찾으면서 KBO리그는 역대 최소 경기인 505경기 만에 리그 900만 관중을 달성했습니다.



(영상편집 : 황지영)