[뉴욕증시] 3대 지수 이틀 연속 약세…'CPI' 발표에 관심

뉴욕증시입니다.



미 증시 3대 지수가 이틀 연속 약세를 이어갔습니다.



나스닥이 0.6% 내렸고 S&P 500과 다우지수도 동반 0.3%대 내렸습니다.



업종별로는 커뮤니케이션이 2% 내렸고 부동산의 하락세도 두드러진 반면 유틸리티는 1% 상승했습니다.



호르무즈 해협 통항을 둘러싼 미국과 이란의 대립이 이어지며 미 증시가 일제히 하락했습니다.



이란은 미국이 전쟁을 끝내고 동결된 이란 자금을 풀어주기 전까지 해협을 열 수 없다고 못 박았습니다.



트럼프 미국 대통령은 미군이 이미 해협을 통제했다고 맞섰지만, 현지 언론에서는 통항이 여전히 제한되고 있다고 지적했습니다.



호르무즈 해협이 막혀 국제 유가가 오르면 인플레이션 우려로 연방준비제도가 기준금리를 쉽게 내리지 못할 것이라는 불안감이 시장을 짓눌렀습니다.



여기에 7월 기존주택 판매가 두 달 연속 줄어들며 3개월 만에 최저치를 기록하는 등 실물경제 둔화 우려도 겹쳤습니다.



대형 기술주들이 악재에 시달린 가운데 알파벳이 청소년 플랫폼 유해성 관련 소송 리스크까지 겹쳐 3% 넘게 급락한 반면 AI 메모리주인 샌디스크와 마이크론은 일제히 상승했습니다.



이제 시장의 시선은 시스코 시스템즈 실적 발표와 함께 우리 시간으로 오늘 밤 9시 반에 발표될 7월 소비자물가지수 CPI에 집중하고 있습니다.