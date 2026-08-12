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[날씨] 서쪽 불볕더위…동해안 사흘간 비

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작성 2026.08.12 01:01 조회수
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어제(11일)도 서울 낮 기온 34도까지 올랐지만 습도가 높지 않아서 그나마 숨통은 좀 트이는 하루였습니다.

오늘도 서쪽 지역을 중심으로 불볕더위는 계속 이어지겠고요, 동해안은 흐리고 비가 내리겠습니다.

사흘가량 비가 이어질 것으로 예상되는데요.

일단 내일까지의 예상 강수량을 보면 동해안에 20에서 최고 60mm가 흠뻑 내리겠고 올여름 극심한 가뭄을 겪고 있는 경남 지역에도 내일 10에서 40mm가량의 단비가 내리겠습니 다.

밤사이 열대야 주춤하겠습니다.

최저 기온이 20도 안팎으로 어젯밤보다 조금 더 선선하겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울이 32도, 전주가 33도로 서쪽 지역 중심으로 불볕더위가 이어지겠습니다.

주 후반에는 하층에 고온 다습한 공기가 유입되면서 내륙 곳곳에 소나기가 내릴 가능성이 있고요, 이번 주말에 제주도에는 비 소식이 나와 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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