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중앙선 넘어 덤프트럭 정면충돌…대학생 3명 사망

배성재 기자
작성 2026.08.12 00:50 조회수
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<앵커>

어제(11일) 새벽 경기 안성의 한 국도에서 SUV 차량과 덤프트럭이 정면 충돌하는 사고가 있었습니다. SUV에 타고 있던 20대 3명이 숨졌는데, 경찰이 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

배성재 기자입니다.

<기자>

어제 새벽 경기도 안성의 한 국도.

SUV 차량 1대가 마주 오던 대형 덤프트럭과 정면충돌합니다.

사고 당시 강한 충격에 불꽃과 동시에 연기가 피어올랐는데, 근처 CCTV 화면에는 충돌 직전까지 두 차량 모두 빠른 속도로 달리고 있었던 당시 상황이 포착됐습니다.

사고는 새벽 4시 50분쯤 안성시 삼죽면에서 20대 남성 A 씨가 몰던 차량이 중앙선을 넘어 25.5톤 덤프트럭을 들이받으며 발생했습니다.

사고가 발생한 현장입니다.

중앙선을 침범한 차량과 부딪힌 덤프트럭은 충돌 지점에서부터 약 40m가량 떨어진 이곳에 와서야 멈춰 섰습니다.

[우동규/경기 안성시 견인차 기사 : 이미 덤프트럭 운전자는 의식이 없고 엎드려 있는 상태였고, (상대편) 차 안에는 앞쪽이 많이, 심하게 파손이 돼 있어서….]

A 씨를 포함해 뒷좌석에 타고 있던 남성과 여성 등 20대 3명이 모두 숨졌고, 트럭 운전자 60대 남성도 병원으로 옮겨졌습니다.

경찰 조사 결과 A 씨 일행은 대학생으로 인근 영화 세트장에서 새벽까지 영화를 촬영한 뒤 귀가 중이었던 것으로 조사됐습니다.

덤프트럭 운전자는 음주나 약물 운전에 해당하지 않는 것으로 확인됐습니다.

경찰은 숨진 A 씨에 대해서도 음주 검사 등을 진행하면서 왜 중앙선을 침범하게 됐는지 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박춘배, 화면제공 : 시청자 송영훈)
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