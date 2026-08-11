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선명한 검열 흔적…심훈 '그날이 오면' 원고 첫 공개

이주상 기자
작성 2026.08.11 21:05 수정 2026.08.12 01:14 조회수
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<앵커>

일제강점기 대표적 저항 시인이자 소설가인 심훈의 친필 원고가, 사후 90주년을 맞아 국내로 돌아왔습니다. 생전 출간되지 못했던 시집 '그날이 오면'에는 붉은색으로 남겨진 일제의 검열 흔적이 선명했습니다.

이주상 기자입니다.

<기자>

[심성보/심훈 선생 손자 : 그날이 오면 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용솟음칠 그날이.]

'그날이 오면'의 원래 제목은 '단장이수', 창자가 끊어질 듯한 슬픔이라는 의미였습니다.

심훈 선생은 1932년 '심훈 시가집'을 준비하면서 이 시의 제목을 '그날이 오면'으로 바꿔 직접 쓴 뒤 총독부의 검열을 받았습니다.

총독부의 반응은 '삭제'라는 붉은 도장.

일부 문구가 아닌 시 전체를 삭제하라는 거였습니다.

결국 시집은 선생 사후, 광복 이후인 1949년에서야 출간됐습니다.

선명한 검열의 증거와 선생의 필체가 담긴 원고가 사후 90주년을 맞아 고국으로 돌아왔습니다.

[임헌영/국립한국문학관장 : 일제의 필화 감시 감독은 굉장히 철저했다는 걸 느낄 수 있습니다. 지금 현재 가장 선명하게 남아 있는 게 이거 하나라고 보면 됩니다.]

원고는 선생의 셋째 아들인 심재호 씨가 미국으로 이주하며 간직해 오다 최근 국립한국문학관에 기증했습니다.

[심영주/심훈 선생 손녀 : 아버님(심재호 씨)도 조국에 돌아가야 된다고 생각을 항상 하셨고, 저희도 그렇게 항상 생각을 하고 있었어요.]

1936년 세상을 떠나기 한 달 전쯤 손기정 선수의 베를린 올림픽 금메달 소식을 듣고 신문 호외 뒷면에 손으로 급하게 써 내려간 마지막 시 '오오, 조선의 남아여!' 역시 처음 공개됐습니다.

선생의 대표작인 소설 '상록수'의 친필 원고 700여 매도 함께 돌아왔습니다.

귀환한 원고와 관련 자료들은 내년 초 개관하는 국립한국문학관에 영구 전시될 예정입니다.

(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 김종미)
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