인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.
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■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 (
18:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)
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- 30대 여성, 주근깨 제거 위해 레이저 시술
- 제보자 "시술 후 극심한 통증 지속돼"
- 화상 전문병원서 '심재성 2도 화상' 진단
- 피부 함몰 등 흉터로 1년 넘게 치료 중
- "장비, 시술법, 부작용 설명 못 들었다"
- "충분한 설명 들었다면 시술 안 했을 것"
- "피부과 전문의인 줄 알았는데"
- 간판에 비뇨기과·피부과 같은 크기로 표기
- 규정상 진료과목은 1/2 크기로 표기해야
- 오인 유발하는 표기는 법적 문제 가능성
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
주근깨 없애려다 '2도 화상'…"비뇨기과 전문의였다"
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