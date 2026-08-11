뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

소비자원 "마라탕, 건더기만 먹어도 1일 나트륨 82% 섭취"

권란 기자
작성 2026.08.11 13:51 조회수
소비자원 "마라탕, 건더기만 먹어도 1일 나트륨 82% 섭취"
▲ 마라탕 재료 (자료화면)

마라탕 국물을 섭취하지 않고 건더기만 먹더라도 하루 나트륨 기준치의 82%를 섭취하게 된다는 조사 결과가 나옸습니다.

한국소비자원이 국내 주요 마라탕 프랜차이즈 20개 브랜드 제품의 영양성분과 표시 실태를 조사한 결과, 조리 제품 한 그릇당 평균 나트륨 섭취량은 1,630mg으로 1일 영양성분 기준치인 2천mg의 81.5%였습니다.

국물까지 포함하면 평균 나트륨 함량이 5,380mg으로 1일 기준치의 269%에 달했습니다.

국물 포함 기준 평균 열량은 976㎉, 지방은 49g으로 1일 기준치의 90.7%였습니다.

나트륨과 지방 함량이 많다 보니 소비자 피해도 이어지고 있습니다.

지난 2021년 1월부터 5월까지 소비자위해감시시스템에 접수된 마라탕 관련 위해정보 총 522건을 분석한 결과, 소화기계 건강 이상 사례가 78.7%를 차지했습니다.

연령별로는 10대가 35.9%, 20대 34.4%으로 가장 많았습니다.

마라탕의 주요 원재료인 땅콩은 대표적인 알레르기 유발 물질이지만, 조사 대상 브랜드 20곳 중 8곳이 알레르기 유발 물질에 대한 표시나 안내를 하지 않은 것으로 나타났습니다.

한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 마라탕 프랜차이즈 사업자에게 나트륨·지방 저감, 매장 내 알레르기 유발 물질 표시 도입 등을 권고했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
권란 기자 사진
권란 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지