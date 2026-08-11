소비자원 "마라탕, 건더기만 먹어도 1일 나트륨 82% 섭취"

▲ 마라탕 재료 (자료화면)

마라탕 국물을 섭취하지 않고 건더기만 먹더라도 하루 나트륨 기준치의 82%를 섭취하게 된다는 조사 결과가 나옸습니다.한국소비자원이 국내 주요 마라탕 프랜차이즈 20개 브랜드 제품의 영양성분과 표시 실태를 조사한 결과, 조리 제품 한 그릇당 평균 나트륨 섭취량은 1,630mg으로 1일 영양성분 기준치인 2천mg의 81.5%였습니다.국물까지 포함하면 평균 나트륨 함량이 5,380mg으로 1일 기준치의 269%에 달했습니다.국물 포함 기준 평균 열량은 976㎉, 지방은 49g으로 1일 기준치의 90.7%였습니다.나트륨과 지방 함량이 많다 보니 소비자 피해도 이어지고 있습니다.지난 2021년 1월부터 5월까지 소비자위해감시시스템에 접수된 마라탕 관련 위해정보 총 522건을 분석한 결과, 소화기계 건강 이상 사례가 78.7%를 차지했습니다.연령별로는 10대가 35.9%, 20대 34.4%으로 가장 많았습니다.마라탕의 주요 원재료인 땅콩은 대표적인 알레르기 유발 물질이지만, 조사 대상 브랜드 20곳 중 8곳이 알레르기 유발 물질에 대한 표시나 안내를 하지 않은 것으로 나타났습니다.한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 마라탕 프랜차이즈 사업자에게 나트륨·지방 저감, 매장 내 알레르기 유발 물질 표시 도입 등을 권고했습니다.(사진=연합뉴스)