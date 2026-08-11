'전 여자친구 성폭행·살해' 장재원 상고 취하…무기징역 확정

▲ 신상 공개된 장재원

전 여자친구를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 무기징역을 선고받은 27살 장재원이 상고를 취하하면서 형이 확정됐습니다.법조계 등에 따르면 장재원은 지난달 14일 대법원에 상고 취하서를 제출했습니다.장재원은 지난 5월 강간 등 살인 혐의로 2심에서 무기징역을 선고받은 뒤 이에 불복해 대법원에 상고한 상태였습니다.대법원은 사건을 접수하고 법리 검토에 들어갔으나 장재원이 지난달 상고를 취하하면서 무기징역을 선고한 2심 판결이 확정됐습니다.장재원은 지난해 7월 29일 경북 구미의 한 모텔에서 전 여자친구 A 씨를 협박해 성폭행하고 차량에 태워 대전으로 이동한 뒤 낮 12시 10분쯤 대전 서구의 한 도로에서 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 기소됐습니다.장재원은 재판 과정에서 성폭행과 살인이 서로 다른 시간과 장소에서 이뤄진 만큼 강간죄와 살인죄를 분리해야 한다고 주장했으나 1심과 2심 모두 이를 받아들이지 않고 무기징역을 선고했습니다.(사진=대전경찰청 제공, 연합뉴스)