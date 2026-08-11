U-20 여자축구, 월드컵 명단 21명 확정…오는 25일 폴란드로 출국

▲ U-20 여자축구, 월드컵 명단 21명 확정

오는 9월 폴란드에서 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 여자 월드컵에 나설 한국 대표팀의 최종 명단이 확정됐습니다.대한축구협회는 박윤정 감독이 이끄는 U-20 여자 대표팀 최종 엔트리 21명을 11일 발표했습니다.이번 명단에는 성인 국가대표팀 소집 경험이 있는 수비수 남승은(버니즈 군마 화이트스타FC)을 비롯해 대학 선수 16명, 고교 선수 4명이 이름을 올렸습니다.남승은과 정다희(이상 대덕대), 조혜영(고려대) 등은 직전 대회인 2024년 콜롬비아 U-20 여자 월드컵에 이어 2회 연속 본선 무대를 밟게 됐습니다.한국은 지난 4월 태국 방콕에서 열린 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵 4강에 진출하며 상위 4개 팀에 주어지는 본선 티켓을 획득해, 2022년, 2024년에 이어 3회 연속 월드컵 본선 진출을 달성했습니다.한국의 U-20 여자 월드컵 최고 성적은 2010년 독일 대회에서 거둔 3위이며, 2024년 대회에서는 16강을 기록했습니다.한국을 포함해 24개국이 참가하는 이번 대회는 현지시간 기준 다음 달 5일부터 27일까지 진행됩니다.4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위 12개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강 토너먼트에 올라 우승을 가립니다.프랑스, 가나, 에콰도르와 함께 C조에 속한 한국은 12일 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 국내 마지막 담금질에 들어간 뒤 25일 폴란드로 출국합니다.본선 경기는 한국시간 기준 9월 6일 오후 10시 소스노비에츠 아레나에서 열리는 프랑스와의 C조 조별리그 1차전으로 시작됩니다.이어 9일 오후 10시 같은 장소에서 가나와 2차전을 치르고, 13일 오전 1시 우치 스타디움으로 자리를 옮겨 에콰도르와 조별리그 최종 3차전을 펼칩니다.박윤정 감독은 "월드컵은 쉽게 경험할 수 없는 무대인 만큼 매 경기 최선을 다해 좋은 경기를 펼치고, 최대한 많은 경기를 치르는 것을 목표로 삼겠다"며 "선수들이 이번 월드컵을 통해 향후 성인 대표팀까지 올라갈 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 각오를 밝혔습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)