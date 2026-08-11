[날씨] 서쪽 지역 중심으로 무더위…내일부터 동해안 비

주말부터 차고 건조한 공기가 내려오면서 폭염이 많이 완화됐습니다.



폭염특보 지역도 많이 해제됐고요.



현재는 수도권과 충남, 호남과 경남, 제주 지역에 폭염주의보가 내려져 있습니다.



오늘(11일) 서울의 체감온도 33도, 전주 32도로 서쪽 지역을 중심으로 무더위가 나타나겠고요.



동풍의 영향을 받고 있는 동쪽 지역은 양양의 체감온도 27도로 서쪽 지역에 비해서 더위가 덜하겠습니다.



당분간은 수도권과 남부를 중심으로 체감온도 33도 이상의 무더위가 계속되겠습니다.



오늘 하늘 맑게 드러나겠습니다.



제주와 남해안 지역에는 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



날아갈 물건은 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해주셔야겠습니다.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일기 때문에 항해나 조업하시는 선박들 각별한 주의가 필요하겠고요.



당분간 해안가를 중심으로는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



해안가 안전사고에도 각별한 주의가 필요하겠습니다.



한편, 일본으로 향하는 태풍 '찬홈'의 영향으로 수요일부터 동해안 지역에 비가 내리겠고요.



금요일부터는 제주 지역에도 비가 이어지겠습니다.



비가 내리지 않는 내륙 지역을 중심으로는 요란한 소나기구름이 발달할 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)