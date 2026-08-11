미국 서부 '화염 회오리' 현상까지 발생…주민 대피 명령

시뻘건 불길과 매캐한 연기가 산 전체를 뒤덮었습니다.



미국 서부 네바다주 지역 주민들이 북쪽에서 발생한 대형 산불로 현지 시간 일요일 대피 명령을 받았습니다.



일요일 밤 기준으로 산불은 1만 1천 에이커 이상의 면적을 태웠습니다.



[마이클 위버/주민 : 화씨 100도가 넘는 살인적인 더위 속에서 몇 시간씩이나 밖에 앉아있고 싶어 하는 사람은 아무도 없습니다.]



화재는 캘리포니아주와의 접경 지역을 따라 번지고 있는데, 캘리포니아주 역시 산불로 몸살을 앓고 있습니다.



고속도로가 일시 폐쇄되고 극심한 교통 정체가 빚어지기도 했습니다.



강한 바람이 불길을 휘감아 올리는 화염 회오리 현상을 일으키기도 했습니다.



[대린 밸럼/보안관 : 갑자기 돌풍이 불면 불길이 다시 치솟을 수 있습니다. 바로 그런 이유로 주민들의 해당 지역 출입을 통제하고 있는 것입니다.]



네바다주 동쪽 유타주에서는 진화 작업 중 인명 피해가 발생했습니다.



진화 작업을 위해 투입된 헬리콥터가 추락해 조종사와 탑승자 2명 모두 사망했습니다.



지난주 워싱턴주에서 발생한 산불의 경우 대피 단계는 하향 조정됐지만 진화 작업은 아직 끝나지 않았고 피해 규모 또한 막대한 상황입니다.



국경 너머 캐나다에서도 산불이 이어지고 있습니다.



브리티시컬럼비아주에서 발생한 산불로 인해 주민 약 1만 2천 명이 대피해야 했습니다.



강풍과 고온 건조한 날씨가 이어지면서 대형 산불은 끊이지 않고 있습니다.



(영상취재 : 박은하)