"세종시가 균형 발전 중심축…마지막 국무회의, 세종서"

<앵커>



이재명 대통령이 세종특별시에서 국무회의를 개최하고 임기 내 세종 대통령 집무실 시대를 열겠다며 지역 균형 발전 의지를 강조했습니다. 정책이 국민을 따라가야지 제도에 국민을 꿰맞추면 안 된다면서 세심한 행정도 당부했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



취임 후 네 번째로 정부세종청사에서 국무회의를 주재한 이재명 대통령은 수도권 1극 체제가 부동산, 교육, 청년, 양극화 등 현재 우리 사회 모든 문제의 출발점이라면서 국토 균형 발전 필요성을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 국토 균형 발전은 이 같은 대한민국의 고질병을 고치고 전국이 고르게 성장 기회를 누리는 모두의 성장 시대를 여는 핵심 열쇠입니다.]



이어 세종시가 균형 발전의 중심축으로 자리잡을 수 있도록 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립에 속도를 내달라고 관계 부처에 당부했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 정부 임기 내에 세종집무실 시대를 열고 마지막 국무회의도 세종집무실에서 개최한다는 자세로 총력을 다해야 되겠습니다.]



이 대통령은 폭염의 기세가 다소 누그러졌지만 여전히 무더위가 계속되고 있다면서 기후 재난 시대를 맞이해 사회 전반의 시스템 개선 노력이 필요하다고 지적했습니다.



특히 고시원, 비닐하우스 등을 고려한 최저 주거 기준의 개정을 적극 검토하라면서 세심한 행정을 당부했습니다.



[이재명 대통령 : 정책이 국민이 처한 상황을 따라가야지 거꾸로 국민의 삶을 기성 제도에 억지로 꿰맞추는 그런 우를 범해서는 안 되겠습니다.]



취임 후 지속적으로 강조하고 있는 자살 예방 대책도 거듭 언급했습니다.



이 대통령은 자살의 주요 원인인 해결 불가능한 부채를 시스템적으로 정리해 채무자들에게 재기 기회를 부여할 것과 가족 돌봄 부담이 자살 등으로 이어지지 않도록 국가 돌봄 체계를 구축하라고 주문했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 이승진)