4층 건물 흔들리더니…"132명 사망" 공포에 질린 주민

<앵커>



콜롬비아 서부에서 규모 7.4의 강진이 발생해 132명이 숨진 것으로 집계됐습니다. 건물이 폭격을 맞은 듯 무너져 내리거나 크게 파손돼 피해가 컸습니다.



김민표 기자가 보도합니다.



<기자>



4층 건물이 흔들리더니 그대로 무너지고 흙먼지가 사방을 뒤덮습니다.



공포에 질린 주민들이 비명을 지르며 황급히 대피합니다.



[공항 승객 : 맙소사….]



공항 천장 자재들이 떨어지면서 승객들은 테이블 밑으로 들어갔습니다.



현지 시간 10일 오전 규모 7.4의 지진이 콜롬비아 서부를 강타해 132명이 숨지고 부상자도 500명에 육박하는 것으로 파악됐습니다.



지진은 태평양 연안 초코주의 산호세 델 팔마르에서 발생했지만 그보다 동쪽에 있는 페레이라와 칼리, 마니살레스 등에서 피해가 잇따르고 있습니다.



붕괴된 주택도 100여 채에 달합니다.



[산드라/칼리 주민 : 지진의 진동이 매우 강했어요. 끝나지 않을 것만 같았는데, 신에게 감사드립니다.]



콜롬비아 항공 당국은 페레이라 등 7개 공항에서 지진피해 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.



취임한 지 불과 사흘 된 에스프리에야 대통령은 국가 비상사태를 선포하고 구조와 수색에 나섰습니다.



[아벨라르도 데 라 에스프리에야/콜롬비아 대통령 : 오늘 고통받고 있는 우리 콜롬비아 국민을 덮친 자연재해에 집중하기 위해 수도에서 예정했던 모든 일정을 중단하도록 지시했습니다.]



콜롬비아 지질조사국은 이번 지진이 지난 10년 동안 콜롬비아에서 발생한 지진 가운데 가장 강력했다고 밝혔습니다.



우리 교민 800여 명은 대부분 진앙에서 230km 떨어진 수도 보고타에 살고 있어서 아직 피해가 접수되지는 않았지만, 강한 진동을 느낀 것으로 전해졌습니다.



(영상편집 : 정성훈)