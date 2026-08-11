뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.08.11 12:04 조회수
PIP 닫기
1. 콜롬비아 서부에 규모 7.4의 강진이 발생했습니다. 최소 132명이 숨지고 건물 수십 채가 무너졌는데 현재까지 우리 교민 피해는 없는 것으로 확인됐습니다.

2. 오늘(11일) 새벽 경기 평택의 위험물 보관창고에서 큰불이 났습니다. 한때 국가소방동원령까지 발령돼 200명 넘는 소방관들이 진화 작업을 벌였고 오전에 다행히 큰 불길은 잡았습니다.

3. 이재명 대통령이 세종특별시에서 국무회의를 열고 "임기 내, 세종 대통령 집무실 시대를 열겠다"고 밝혔습니다. 제도에 국민을 꿰맞추면 안 된다며 정책이 국민을 따라가야 한다고 강조했습니다.

4. 트럼프 미국 대통령이 이란의 전쟁 피해 배상 요구에 대해 "이란이야말로 과거 저지른 폭탄 테러 등을 배상해야 한다"고 맞불을 놨습니다. 사실상 이란의 배상 요구를 거부한 셈으로, 호르무즈 개방 협상이 교착으로 이어질 거라는 전망입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지