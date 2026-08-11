[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 콜롬비아 서부에 규모 7.4의 강진이 발생했습니다. 최소 132명이 숨지고 건물 수십 채가 무너졌는데 현재까지 우리 교민 피해는 없는 것으로 확인됐습니다.



2. 오늘(11일) 새벽 경기 평택의 위험물 보관창고에서 큰불이 났습니다. 한때 국가소방동원령까지 발령돼 200명 넘는 소방관들이 진화 작업을 벌였고 오전에 다행히 큰 불길은 잡았습니다.



3. 이재명 대통령이 세종특별시에서 국무회의를 열고 "임기 내, 세종 대통령 집무실 시대를 열겠다"고 밝혔습니다. 제도에 국민을 꿰맞추면 안 된다며 정책이 국민을 따라가야 한다고 강조했습니다.



4. 트럼프 미국 대통령이 이란의 전쟁 피해 배상 요구에 대해 "이란이야말로 과거 저지른 폭탄 테러 등을 배상해야 한다"고 맞불을 놨습니다. 사실상 이란의 배상 요구를 거부한 셈으로, 호르무즈 개방 협상이 교착으로 이어질 거라는 전망입니다.