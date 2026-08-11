하영 측 "증조부, 친일 단체 명단 확인…마음 무거워" 사과

배우 하영이 증조부의 친일 행적 논란에 휩싸인 가운데, 소속사 측이 성급했던 초기 대응을 사과하고 공식 입장을 번복했다.



소속사 비스터스엔터테인먼트는 11일 하영의 증조부 고(故) 안상호의 친일 의혹에 대해 "최근 보도된 배우 하영의 가족사와 관련해 당사의 입장을 전해드린다"며 공식 입장을 밝혔다.



소속사 측은 "앞서 '사실무근'이라고 말씀드렸던 부분에 대해 추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"라며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다.



앞서 하영은 예능 프로그램에 출연해 "증조할아버지가 일본에서 의학을 배워와 한국에 처음 개원한 양의사였고 고종 황제도 진료하셨다"라며 4대째 이어져 온 의사 집안 이력을 공개해 화제를 모았다.



그러나 방송 직후 그의 증조부가 일제강점기 당시 한국인 최초로 일본 의사 자격증을 취득한 안상호라는 사실이 밝혀지며 과거 행적을 둘러싼 의혹이 불거졌다. 1918년 일제 기관지 매일신보 기사 중 "나는 일본 사람과 똑같다. 조선 옷은 한 벌도 안 입고 매운 음식도 못 먹는다"라며 일본식 생활을 강조했던 인터뷰 내용이 다시 조명된 것. 여기에 1919년 고종 사망 당시 독살설 연루 의혹과 친일 단체 '대정친목회' 활동 이력까지 드러나며 논란이 일파만파 확산했다.



소속사 측은 "하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다. 이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라고 전했다.



이어 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다"라며 "하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"라고 덧붙였다.



하영의 증조부가 민족문제연구소의 친일인명사전에는 등재되지 않아 친일 행적을 단정 지을 수 없다는 시각도 존재하지만, 소속사의 성급했던 부인과 입장 번복이 오히려 논란의 불씨를 키웠다는 지적이 이어지고 있다.



최근 넷플릭스 새 시리즈 '이런 엿같은 사랑'을 공개하며 대세 행보를 이어가던 하영이 뜻밖의 악재를 맞이한 가운데, 향후 그가 보여줄 행보와 대중의 시선에 귀추가 주목된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)