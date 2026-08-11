김정관 산업장관 "호남 반도체 팹 2029년 1차 완공 목표"

▲ 김정관 산업부 장관이 11일 정부세종청사에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의에서 메가프로젝트 2차 민관 합동 점검회의 결과를 보고하고 있다.

김정관 산업통상부 장관 호남 반도체 클러스터에 대해 "오는 2029년 반도체 팹 1차 완공을 목표로 국토교통부를 중심으로 국가 산단 조성, 산단 수립 계획 등을 빠른 속도로 추진해 나가기로 했다"고 말했습니다.김 장관은 오늘(11일) 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 3대 메가프로젝트 민관 합동 점검회의 결과를 보고하며 이같이 밝혔습니다.정부는 호남 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군 공항 기능을 오는 2028년 중순까지 다른 군 공항으로 임시 배치해 반도체 클러스터 가동을 앞당긴다는 계획입니다.또, 지역 내 재생에너지와 에너지저장장치, 열병합·액화천연가스 발전 등을 활용하고, 1단계 지중선로 공사 기간을 단축하는 등 전력·용수 인프라 구축도 지원할 방침입니다.삼성전자와 SK하이닉스는 호남에 각각 반도체 팹 2기씩, 총 4기를 짓는 대규모 투자를 추진하고 있습니다.(사진=연합뉴스)