최대 규모 한복박람회 개막…'2026 한복상점' 13일부터 DDP에서

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▲ 2026 한복상점

국내 최대 규모의 한복박람회인 '2026 한복상점'이 오는 13일부터 16일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열립니다.올해 아홉 번째를 맞는 '한복상점'은 총 149곳의 한복 기업이 참여해 한복 제작 문화와 산업을 한자리에서 조망합니다.특히 120년 역사의 광장시장 한복주단시장 기획관을 마련해 우리나라 대표 한복 원단 시장의 역사와 한복 제작 과정을 전시로 구현합니다.관람객은 원단 선택부터 금박, 자수, 바느질까지 한 벌의 한복이 완성되는 전 과정을 직접 보고, 시장 내 6개 한복직물업체의 판매 부스에서 다양한 원단과 한복을 구매할 수 있습니다.올해 행사에선 처음으로 기업 간 거래 사업상담회가 운영됩니다.국내외 유통사와 전문 구매자를 초청해 참가 기업과의 일대일 상담을 진행하고, 유통채널 입점과 해외 시장 진출 가능성을 모색합니다.이를 통해 한복 기업의 실질적인 판로 확대와 신규 거래 발굴을 지원할 계획입니다.판매관에서는 133개 한복업체가 참여해 전통한복과 생활한복, 원단, 장신구, 가방, 생활소품 등 다양한 한복 상품을 최대 80% 할인된 가격에 판매합니다.사업홍보관에서는 직종별 업무 특성과 활동성을 고려해 개발한 한복근무복 디자인을 선보이고, 교육관과 협력관에서는 전통복식 관련 교육기관과 연구기관의 다양한 성과를 소개합니다.이번 행사에서 관람객은 한복상점 맵시잔치, 맞춤 한복 짓기 체험, 한복 풍류단과 함께하는 시장 놀이 대결 등 한복의 멋과 문화를 친숙하게 경험할 수 있습니다.행사 운영의 신뢰성을 높이기 위해 품질과 제조 국적 등을 점검하는 '한복상점 암행어사단'도 운영됩니다.입장료는 5천 원이지만, 한복을 착용하거나 12일까지 사전 등록을 한 관람객은 무료로 입장할 수 있습니다.정향미 문화체육관광부 문화예술정책실장은 "한복은 우리 전통문화의 아름다움을 담고 있는 대표적인 문화 자산이자 세계인이 함께 즐길 수 있는 K-컬처의 중요한 콘텐츠"라며 "한복상점이 한복을 더욱 가까이에서 경험하는 문화축제가 되고, 한복 기업에는 국내외 유통 관계자와 만나 새로운 판로를 개척하는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)