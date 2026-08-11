"범죄 부인하는 꼴" 폭발…떡하니 걸린 '대형 욱일기'

일본 대표 관광지인 후지산의 한 산장에 대형 욱일기가 걸려 있다는 주장이 제기돼 논란입니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(11일) 자신의 SNS에 "최근 후지산의 한 산장 국기 게양대에 욱일기가 걸린 모습이 담긴 사진과 영상을 제보받았다"고 밝혔습니다.



욱일기는 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 때 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의 상징합니다.



서 교수는 "후지산은 외국인 관광객들도 많이 방문하는 곳"이라며 "관광객들이 욱일기 역사를 모른 채 일본의 상징물인 양 여기고 사진과 영상을 찍는다는 것이 큰 문제"라고 지적했습니다.



서 교수는 또 후지산 각 산장에서 욱일기가 달린 나무 스틱이 관광객들에게 여전히 인기 있게 판매되고 있다는 점도 거론하며 욱일기의 상품화가 계속되고 있다고 꼬집었습니다.



그러면서 "이런 상황은 과거 자신들이 벌인 전쟁범죄와 가해 역사를 부인하는 꼴밖에 되지 않는다"고 비판했습니다.



서 교수는 "한국인 관광객들에게 지속적인 제보가 들어오니 사진과 영상을 활용해 '후지산 욱일기'의 문제점을 알리는 다국어 영상을 제작할 계획"이라고 밝혔습니다.



서 교수의 글을 본 누리꾼들은 "침략을 당한 주변국에서 불편해하면 쓰지 않는 것이 정상적인 사고"라거나, "반성도 부끄러움도 없는 것 같아 안타깝다"고 날을 세웠습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)