반도체 수출이 크게 늘면서 8월 초순 수출액이 역대 최대치를 기록했습니다.
관세청은 이달(8월) 1~10일 수출액은 213억 달러로, 1년 사이 45.3% 증가했다고 밝혔습니다.
휴일을 뺀 조업 기간 일평균 수출액도 45.3% 늘었습니다.
올해 1~10일 조업 기간은 7일로 지난해와 같았습니다.
반도체와 석유 제품, 컴퓨터 주변기기 등이 전체 수출액을 끌어올렸습니다.
반도체는 155.4% 늘어난 99억 5천200달러, 약 14조 1천억 원으로 집계되며, 8월 초순 역대 최대치를 찍었습니다.
전체 수출에서 반도체 비중은 지난해 같은 기간보다 20%포인트 이상 상승한 46.8%로 나타났습니다.
석유제품도 65.3%, 컴퓨터 주변기기도 139.5% 등 수출이 크게 늘었습니다.
국가별로 살펴보면 중국 134.8%, 베트남 45.4%, 홍콩 259.4%, 유럽연합 57.2% 등 늘었지만, 미국 수출액은 1년 새 0.2% 줄었습니다.
수입액은 194억 8천800만 달러로 지난해 같은 기간보다 23.1% 늘었습니다.
반도체와 반도체 제조 장비 수입이 각각 90.8%, 77.3% 등 큰 폭으로 늘어난 결과입니다.
국가별로는 중국 48.3%, 미국38.2%, 일본 47.3%, 유럽연합 15.9% 등 주요국 수입이 일제히 늘었습니다.
열흘간 수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 17억 9천800만 달러 흑자를 기록했습니다.
올들어 지난 10일까지 누적 흑자액은 1천695억 5천800만 달러로 1천700억 달러에 육박하면서, 지난해 같은 기간의 5.2배에 달했습니다.
반도체가 끌어올린 8월 수출…초순부터 역대 최대
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