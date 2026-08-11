반도체가 끌어올린 8월 수출…초순부터 역대 최대

반도체 수출이 크게 늘면서 8월 초순 수출액이 역대 최대치를 기록했습니다.



관세청은 이달(8월) 1~10일 수출액은 213억 달러로, 1년 사이 45.3% 증가했다고 밝혔습니다.



휴일을 뺀 조업 기간 일평균 수출액도 45.3% 늘었습니다.



올해 1~10일 조업 기간은 7일로 지난해와 같았습니다.



반도체와 석유 제품, 컴퓨터 주변기기 등이 전체 수출액을 끌어올렸습니다.



반도체는 155.4% 늘어난 99억 5천200달러, 약 14조 1천억 원으로 집계되며, 8월 초순 역대 최대치를 찍었습니다.



전체 수출에서 반도체 비중은 지난해 같은 기간보다 20%포인트 이상 상승한 46.8%로 나타났습니다.



석유제품도 65.3%, 컴퓨터 주변기기도 139.5% 등 수출이 크게 늘었습니다.



국가별로 살펴보면 중국 134.8%, 베트남 45.4%, 홍콩 259.4%, 유럽연합 57.2% 등 늘었지만, 미국 수출액은 1년 새 0.2% 줄었습니다.



수입액은 194억 8천800만 달러로 지난해 같은 기간보다 23.1% 늘었습니다.



반도체와 반도체 제조 장비 수입이 각각 90.8%, 77.3% 등 큰 폭으로 늘어난 결과입니다.



국가별로는 중국 48.3%, 미국38.2%, 일본 47.3%, 유럽연합 15.9% 등 주요국 수입이 일제히 늘었습니다.



열흘간 수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 17억 9천800만 달러 흑자를 기록했습니다.



올들어 지난 10일까지 누적 흑자액은 1천695억 5천800만 달러로 1천700억 달러에 육박하면서, 지난해 같은 기간의 5.2배에 달했습니다.