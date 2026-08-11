빅뱅, [BiiiG] 단체 비주얼 포토 공개…"존재만으로 압도"

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그룹 빅뱅이 4년 만의 신곡 발매를 앞두고 단체 비주얼 포토를 공개하며 기대감을 끌어올렸다.YG엔터테인먼트는 11일 공식 SNS에 '[BiiiG] VISUAL PHOTO - iii ver.'를 게재했다. 앞서 공개된 타이틀 포스터에 이어, 이번 신곡의 비주얼 콘셉트를 엿볼 수 있는 이미지다.공개된 사진 속 빅뱅은 붉은빛이 드리운 공간에서 강렬한 존재감을 드러냈다. 액세서리로 장식된 재킷, 스터드 벨트, 파이톤 패턴 상의 등 과감한 스타일링이 눈길을 끌었다. 연이은 티저 콘텐츠 공개로 글로벌 팬들의 관심도 높아지고 있다. 파랑·빨강·노랑 등 색깔과 곡 제목, 스타일링 등을 두고 이번 신곡의 콘셉트를 추측하는 반응들이 이어지고 있다.빅뱅은 데뷔 20주년 기념일인 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 [BiiiG]을 발매한다. YG 측은 해당 곡에 대해 "데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 현재를 가장 선명하게 보여주는 곡"이라고 밝힌 바 있다.빅뱅은 신곡 발매와 함께 데뷔 20주년 기념 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 〈XX : COSMOS〉'에 돌입한다.오는 21일부터 23일까지 고양을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회 공연을 이어간다. 이 외에도 한강과 잠실 일대에서 팬 이벤트와 미디어 전시 등을 진행하며 데뷔 20주년을 기념할 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)