'홍콩 뉴웨이브 주역' 허안화 감독, BIFF '2026 까멜리아상' 수상한다

제31회 부산국제영화제(BIFF) '2026 까멜리아상(2026 Camelia Award)' 수상자로 홍콩의 허안화 감독이 선정됐다. 까멜리아상은 영화 산업에서 여성의 위상을 드높이는 데 큰 기여를 한 영화인에게 수여된다.



2026 까멜리아상 수상자 허안화 감독은 홍콩영화 뉴웨이브의 주역이자 시나리오 작가, 제작자로서 홍콩영화를 세계적인 반열에 올린 거장이다.



1979년 장편 데뷔작 '풍겁'을 통해 본격적으로 이름을 알린 그녀는 현재까지 장편영화 27편과 장편 다큐멘터리 2편을 연출했으며, 홍콩금상장영화제 감독상을 총 여섯 차례, 금마장영화제 감독상을 세 차례 수상했다. 특히 '여인사십'(1995), '심플 라이프'(2011)로 홍콩금상장영화제 최우수작품상, 감독상, 남우주연상, 여우주연상을 석권하며 그랜드슬램을 달성해 홍콩영화를 대표하는 감독으로 자리매김했다.



아울러 2012 아시아필름어워즈 평생공로상, 2014 부산국제영화제 올해의 아시아영화인상, 2020 베니스영화제 평생공로상(명예 황금사자상) 등 유수의 영화제에서 공로를 인정받으며 아시아를 넘어 세계적인 거장으로 명성을 쌓았다.



허안화 감독의 세계적인 명성과 빛나는 성취 뒤에는 시대와 사회를 섬세하게 포착하는 그녀만의 시선이 존재한다. 그는 다양한 장르를 아우르며 홍콩 사회의 일상과 그 이면에 깃든 보편적인 삶의 애환, 그리고 소외되기 쉬운 여성의 서사를 따뜻하고 밀도 있게 담아내 전 세계 관객들에게 깊은 공감과 감동을 선사하고 있다.



허안화 감독은 "과거에는 앞으로도 계속 영화를 만들고 싶다는 마음에 제 영화 인생을 되돌아보는 의미의 상을 받는 것이 내키지 않았다. 하지만 어느덧 여든을 바라보는 나이가 되었고, 영화를 만드는 일이 점점 쉽지 않아진 지금 이 상을 받게 되어 더욱 뜻깊다"라며, "세계에서 가장 영화에 대한 안목과 이해가 깊은 부산의 관객들을 다시 만날 생각에 무척 기쁘다"고 전했다.



역사적으로 전 세계의 선구적인 여성 영화인들은 연출, 제작, 각본, 촬영, 미술 등 영화 산업 분야에서 새로운 길을 개척하며 영화 예술 발전에 중요한 역할을 해왔다. 전통적 규범과 사고에 도전하며 걸어온 뜻깊은 여정은 오늘날 더 많은 여성들이 자유롭게 상상력을 펼칠 수 있는 토대를 마련했다. 부산국제영화제와 샤넬은 이러한 선구적인 여성 영화인들의 발자취를 기리고, 부산의 시화이자 샤넬의 설립자인 가브리엘 샤넬이 가장 좋아했던 꽃인 '동백꽃'에서 영감을 얻어 까멜리아상을 제정했다.



2026 까멜리아상은 10월 6일 영화의전당에서 열리는 제31회 부산국제영화제 개막식에서 수여된다. 제31회 부산국제영화제는 10월 6일(화)부터 10월 15일(목)까지 영화의전당 및 부산시 일대에서 개최된다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)