[연예PICK] "4대째 의사 집안" 자랑했다가 친일파 후손 논란 터진 배우

'4대째 의사 집안'이라고 방송에서 집안 내력을 공개했던 배우 하영이 증조부의 친일 행적 의혹 논란에 휩싸였습니다.



하영은 최근 예능 프로그램에 출연해 "증조할아버지가 일본에서 의학을 배워와 한국에서 처음 개원한 양의사였고 고종 황제도 진료하셨다"며 4대째 이어져 온 의사 가문임을 공개해 화제를 모았습니다.



하지만 방송 직후 증조부가 일제강점기 당시 한국인 최초로 일본 의사 자격증을 취득한 안상호라는 사실이 알려지면서 그의 과거 행적을 둘러싼 의혹이 거세게 불거졌습니다.



1918년 일제 기관지 매일신보 기사에 따르면, 일본인 여성과 결혼한 그를 '완전히 내지화된 의사의 가정'으로 소개하며 "나는 일본 사람과 똑같다.



조선 옷은 한 벌도 안 입고, 매운 음식도 못 먹는다"라고 일본식 생활을 강조한 인터뷰가 조명됐습니다.



여기에 1919년 고종 사망 당시 불거졌던 독살설 연루 의혹은 물론, 일제의 식민 통치에 협조했던 친일 단체 '대정친목회' 평의원 명단에 이름이 올라 있는 사실까지 추가로 확인됐습니다.



논란이 확산하자 소속사는 처음에는 "사실무근"이라며 강하게 부인했습니다.



하지만 실제 기록이 속속 드러나자 "충분한 검증 없이 성급히 답변해 혼란을 드렸다"며 결국 입장을 번복하고 공식 사과했습니다.



이어 "의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라고 전했습니다.



하영의 증조부가 민족문제연구소의 친일인명사전에는 등재되지 않아 친일 행적을 단정 지을 수 없다는 시각도 있지만, 소속사의 성급한 부인과 입장 번복이 오히려 논란의 불씨를 더 키웠다는 지적이 나옵니다.



(취재 : 강선애, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)