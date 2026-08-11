더보이즈 영훈, 단독 팬미팅 연다... '泳: Flow To You' 개최

더보이즈 영훈이 팬들과 특별한 여름을 예고했다.



영훈은 오는 8월 29일 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 서울 연세대학교 대강당에서 '2026 영훈 팬미팅 〈泳: Flow To You〉'를 개최한다. 이번 팬미팅은 더보이즈의 단체 활동과 영훈의 나무엑터스 전속계약 소식이 알려진 이후 처음 열리는 자리다.



'泳: Flow To You'는 영훈의 이름에 쓰인 한자 '泳(영)'에서 착안한 타이틀로, '헤엄치다, 흐르다'라는 의미를 담아 영훈과 팬클럽 더비(THE B)의 마음이 자연스럽게 이어지는 과정을 표현했다. 함께 공개된 포스터에서 영훈은 초록빛 풍경을 배경으로 아이스크림을 든 채 미소 짓고 있다.



소속사 나무엑터스는 "영훈이 더비와 가까이에서 소통하고 싶다는 바람에서 시작된 팬미팅"이라며 "영훈의 생일이 있는 8월에 직접 만나는 자리라 더욱 의미가 깊다"고 전했다. 이어 "현장을 찾은 분들께 오래도록 기억에 남을 순간을 선사할 예정"이라고 덧붙였다.



'2026 영훈 팬미팅 〈泳: Flow To You〉' 예매는 오는 13일 오후 8시 티켓링크를 통해 오픈된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)