스트레이 키즈 창빈, 올해도 어김없이 '기부 천사'…생일 맞아 1억 쾌척

그룹 스트레이 키즈 창빈이 생일을 맞아 1억 원을 기부하며 선한 영향력을 이어갔다.



창빈은 8월 11일 자신의 생일을 맞아 삼성서울병원에 총 1억 원의 기부금을 전달했다. 성금은 5000만 원씩 각각 소아청소년 환아 치료비 지원과 환자 가족 정서지원 프로그램에 사용될 예정이다.



창빈은 "팬분들께서 보내주신 커다란 사랑 덕분에 생일을 맞아 뜻깊은 나눔을 실천할 수 있었습니다"라며 "제 마음이 도움이 필요한 곳곳에 닿아 작게나마 희망과 따뜻한 위로가 되기를 진심으로 바랍니다"라고 소감을 전했다.



창빈은 그동안 꾸준한 기부 행보를 이어왔다. 2023년에는 국제구호단체 더프라미스를 통해 튀르키예·시리아 대지진 긴급 구호 후원금을 전달하며 '아너스클럽'에 이름을 올렸다. 2025년 생일에도 삼성서울병원에 성금을 전해 취약계층 소아청소년 환아의 수술비와 치료비, 정서 지원 프로그램에 힘을 보탰다. 같은 해에는 스트레이 키즈 멤버들과 함께 경남·경북 지역 산불 피해 복구 지원을 위해 희망브리지(전국재해구호협회)와 사회복지법인 월드비전에, 홍콩 화재 피해 복구를 위해 홍콩 월드비전에 각각 성금을 기탁한 바 있다.



한편 스트레이 키즈는 지난 7일 발매한 미니 앨범 'THIS & THAT'으로 활발한 활동을 이어가고 있다. 오는 29일과 30일에는 새 월드투어 'RUN IT'의 일환으로 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장 단독 공연을 앞두고 있다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)