"5대조 할아버지가 친일파 이인직"…가수 전범선, 이유있는 고백 재조명

최근 배우 하영의 가족사가 알려지며 논란이 재조명되는 가운데, 밴드 '양반들'의 리더 전범선이 과거 방송에서 직접 친일파 후손이라고 밝힌 사실도 다시 주목받고 있다.



지난 4월 전범선은 유튜브 채널 'MP(뮤지엄피)'의 팟캐스트에 출연해 자신의 가족사를 공개했다. 전범선은 저서 『전범선의 한국사 테라피』 집필 동기를 밝히던 중, 자신의 친할아버지가 을사조약 체결 당시 이완용 옆에서 일본어 통역을 맡았던 인물이라고 밝혔다. 이완용이 영어는 유창했지만 일본어는 하지 못했고, 실제로 일본 측과의 통역을 담당한 사람이 자신의 할아버지였다는 설명이다.



전범선에 따르면 그의 5대조 할아버지는 국어 교과서에 최초의 신소설 작가로 소개되는 이인직이다. 그는 대학 시절 독립운동가 헐버트 박사 기념사업회에서 활동하며 언론에도 자주 노출됐는데, 어느 날 어머니로부터 집안 내력을 전해 듣고서야 이 사실을 처음 알게 됐다고 전했다.



그는 "어느 날 어머니가 방에 들어와서 '너의 집안이 어떤 집안인 줄 알고 있나'라고 물었다."고 고백했다. 그에 따르면 이인직은 이후 일본인 여성과 재혼해 일본으로 건너갔고, 이에 대해 전범선은 "우리 가족은 버림받은 것"이라고 표현했다. 그는 "내가 친일파의 후손이라는 사실이 엄청난 충격이었다"고 당시 심경을 밝혔다.



이후 그는 이인직의 소설을 모두 찾아 읽었다며 반상제 철폐, 여성 해방 등 개화적 문제의식에는 공감이 갔다고 말하면서도, 이인직이 "너무너무 명백하게 친일 행위를 한 사람"이라는 점은 분명히 짚었다.



전범선은 이 작업의 동기에 대해 "친일파 할아버지를 다룸으로써 본인부터 치유하는 걸 해보고 싶었다"고 요약했다.



미국 다트머스대학교와 영국 옥스퍼드대학교 대학원에서 역사학을 전공한 전범선은 밴드 활동뿐 아니라 전공을 살려 역사·정치·사회 운동과 평론에도 참여해왔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)