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반도체가 끌어올린 8월 수출…초순부터 역대 최대

작성 2026.08.11 09:52 수정 2026.08.11 10:16 조회수
컨테이너 항구 배경 위로 반도체 칩을 집어든 손의 모습
▲ 컨테이너 항구

반도체 수출이 크게 늘면서 8월 초순 수출이 역대 최대치를 기록했습니다.

관세청은 오늘(11일) 지난 1일부터 10일까지의 수출액이 통관 기준 잠정치로 213억 달러를 기록해 지난해 같은 기간보다 45.3% 증가했다고 밝혔습니다.

8월 초순 기준 역대 최대 규모이며, 종전 최대치는 2022년 8월의 156억 달러였습니다.

조업일수는 작년과 같은 7일로, 일평균 수출액도 1년 전보다 45.3% 늘어난 30억 4천만 달러로 집계됐습니다.

품목별로는 반도체 수출이 155.4% 늘어난 100억 달러로 집계됐으며, 이는 8월 초순 기준 역대 최대 규모입니다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 지난해 같은 기간보다 20.1%포인트 상승한 46.8%를 기록했습니다.

이는 5월 초순 확정치 47.0%에 이어 역대 두 번째로 높은 수치입니다.

석유제품과 컴퓨터 주변기기 등도 각각 65.3%와 139.5% 수출이 증가했습니다.

반면 무선통신기기는 9.1% 감소했고, 선박과 승용차도 각각 58.2%와 80.9% 크게 줄었습니다.

승용차 수출 감소는 생산량이 조정받는 여름 휴가철이 지난해 7말8초로 분산된 것과 달리 올해는 8월 초에 집중된 영향으로 풀이됩니다.

국가별로는 중국과 베트남, 홍콩, 유럽연합 등으로의 수출이 각각 134.8%, 45.4%, 259.4%, 57.2% 증가했습니다.

다만 미국 수출은 승용차 수출 감소 등의 영향으로 0.2% 소폭 줄었습니다.

중국과 베트남, 미국 등 상위 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 52.5%로 나타났습니다.

같은 기간 수입액은 195억 달러로 1년 전보다 23.1% 증가했습니다.

품목별로는 반도체와 반도체 제조장비 등의 수입이 각각 90.8%와 77.3% 늘었고, 원유와 가스 등은 각각 16.9%와 10.0% 줄었습니다.

원유와 가스, 석탄을 포함한 에너지 수입액은 13.8% 감소했습니다.

중동 지역을 중심으로 원유 등 에너지 수입이 감소한 영향으로 풀이됩니다.

국가별 수입은 중국과 미국, 일본, 유럽연합 등에서 늘었고, 사우디아라비아 등에서는 줄었습니다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 18억 달러 흑자를 기록했습니다.
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