외국인들 국내 카드 결제액, 3년 반 만에 10배 가까이↑

[경제 365]



외국인의 국내 카드 결제액이 3년 반 만에 약 10배로 늘었다는 분석 결과가 나왔습니다.



한국신용데이터가 캐시노트와 연동된 가맹점의 해외 카드 매출을 분석한 결과, 지난 6월 해외 카드 매출액은 2023년 1월의 9.6배로 집계됐습니다.



전체 카드 매출에서 해외 카드가 차지하는 비중도 같은 기간 0.2%에서 1.2%로 높아졌습니다.



최근 1년간 해외 카드 매출의 65%는 서울에서 발생했고, 매출 증가율은 부산이 60%로 가장 높았습니다.



서비스업 해외 카드 매출 가운데 피부과가 40%, 성형외과가 14%, 기타 병·의원이 9%를 차지했습니다.



서비스업의 외국인 객단가는 16만 6천 원으로, 내국인의 3.5배 수준이었습니다.



다만 해외 카드 매출의 66.9%가 상위 1% 매장에 집중된 것으로 나타났습니다.



서울 관광특구의 월평균 해외 카드 매출은 348만 3천 원으로, 골목상권의 29만 9천 원을 크게 웃돌았습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.