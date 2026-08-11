콜롬비아 '규모 7.4 강진' 건물 붕괴…"최소 111명 사망"

<앵커>



콜롬비아 서부에서 규모 7.4의 강진이 발생했습니다. 최소 111명이 숨진 걸로 집계됐는데, 건물이 붕괴되고 공항 운영이 중단되는 등 피해가 잇따르고 있습니다.



하정연 기자 보도입니다.



<기자>



굉음과 함께 건물이 무너져 내리고 흙먼지 폭풍 속에서 사람들이 급하게 대피합니다.



현지 시간 10일 오전 7시 반쯤, 콜롬비아 서부에서 규모 7.4의 지진이 발생했습니다.



아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령은 최소 111명이 숨지고 87명이 다쳤다고 밝혔는데 주도 페레이라를 비롯한 리사랄다 주에서만 42명이 사망한 것으로 집계됐습니다.



[아벨라르도 데 라 에스프리에야/콜롬비아 대통령 : 모든 정부 관계자들의 헌신과 사회 전체의 협력, 그리고 우방국 정부와 국제기구들의 지원이 필요합니다.]



이번 지진은 태평양 연안 초코주의 산호세델팔마르 인근에서 발생한 걸로 알려졌는데, 수도 보고타를 비롯해 베네수엘라 접경 지역과 에콰도르, 파나마에서도 강한 흔들림이 감지된 것으로 전해졌습니다.



[하비에르 티노코/콜롬비아 보고타 시민 : 지진이 정말 강하게 느껴졌습니다. 갑작스럽게 발생해서 저희도 당황했고, 가능한 한 빨리 대피했습니다.]



콜롬비아 항공당국은 페레이아 등 7개 공항에서 지진 피해 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.



지진 피해로 붕괴된 건물은 최소 61채로 집계됐는데 건물 잔해에 갇힌 이들이 많은 것으로 전해져 사망자 수는 늘어날 가능성이 큽니다.



이번 지진은 지난 6월 베네수엘라를 강타한 연쇄 강진으로 6천 명 이상이 사망한 지 한 달 보름여 만에 일어났습니다.



(영상편집 : 소지혜)