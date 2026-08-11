[자막뉴스] 낙태, 강제노역 한센인 비극 재조명…"조부 소록도 헌신" 근데 재직 기간이?

최근 증조부의 친일 의혹 논란이 불거진 배우 하영의 조부가 한센인에 대한 인권 유린이 벌어졌던 국립소록도병원에서 의사로 근무한 사실이 드러났습니다.



하영 소속사 비스터스 엔터테인먼트는 어제(10일) "하영의 조부는 고 안부호 가톨릭대 의과대학 주임교수가 맞다"고 밝혔습니다.



소속사 등에 따르면 안 교수는 1949년부터 1953~1954년까지 소록도 병원에서 한센병을 연구한 걸로 알려졌습니다.



그런데 이 사실이 알려지면서 같은 시기 소록도병원에서 자행됐던 한센인 대상 정관 수술과 낙태, 강제노역 등 인권침해 등의 역사적 사실도 주목을 받고 있습니다.



2005년 국가인권위원회가 발표한 '한센인 인권 실태조사'에 따르면 소록도 병원은 김상태 원장 재임 기간인 1949년부터 1958년까지 한센인 1191명을 대상으로 정관 수술을 시행했습니다.



당시 정관수술을 받은 한센인 부부에게만 동거를 허용하는 정책도 폈습니다.



또 이때 소록도 병원에서는 환자 가슴에 침을 꽂아 골수에서 나균을 검출하는 방식의 실험도 이뤄졌는데 환자에게 극심한 고통을 안기는 실험이었던 걸로 기록돼 있습니다.



일부 환자는 실험 이후 건강이 급격하게 악화돼 숨진 것으로 알려졌습니다.



심지어 환자 시신은 유족 동의도 없이 해부학 실습에 이용됐습니다.



시신 해부는 1960년대까지 진행됐고, 강제 격리는 1970년대까지, 낙태와 정관 수술은 1980년대까지 이뤄졌습니다.



한센병은 전염력이 낮고 치료약은 1940년대 이미 발명됐지만, 한센인에 대한 소록도 병원의 인권 유린은 장기간 이어진 걸로 기록에 나타납니다.



다만 하영의 조부 안부호 교수가 이 같은 인권 침해에 가담했는지 여부는 확인되지 않습니다.



안 교수의 구체적인 업무 내용이나 당시 소록도에서 이뤄진 인권 침해 행위와 연관성을 뒷받침할 자료도 현재까지 발견되지 않았습니다.



하영은 최근 증조부 안상호의 친일 논란으로도 곤욕을 치르고 있습니다.



안상호는 1902년 일본 동경자혜의학전문학교를 졸업해 한국인 최초 일본 의사자격증을 취득한 인물입니다.



안상호는 조선총독부 기관지인 매일신보에 '내선일체의 모범 사례'로 소개됐으며, 친일단체 대정실업친목회에도 몸담았던 것으로 확인됐습니다.



대정친목회는 1916년 11월 친일반민족행위자 민영기 동양척식주식회사 부총재가 회장을 맡아 설립한 실업인 단체로, 이완용과 조중응, 송병준, 이윤용 등 당대 친일반민족행위자 상당수가 회원으로 참여했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)