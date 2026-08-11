1시간 차이로 피한 대참사…카페테라스 덮친 '대리석 폭탄'

지난 3일 오후 11시경, 영업을 마친 한 카페테라스로 건물 외벽이 무너져 내리는 사고가 발생했습니다.



1m에 달하는 대리석 조각 약 15장이 테라스 안쪽으로 한꺼번에 떨어졌고, 이 사고로 매장 간판과 테라스 대부분이 파손돼 약 3천만 원의 피해가 발생했습니다.



무엇보다 사고가 난 시각은 평소 같으면 카페가 영업 중이었을 시간이었는데요.



이날 사장이 평소보다 1시간 일찍 문을 닫지 않았다면 자칫 손님들이 큰 사고를 당할 수도 있었습니다.



멀쩡해 보였던 건물 외벽은 왜 갑자기 무너져 내린 걸까요.



(취재 : 김희정, 구성 : 양현이, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 모닝와이드 3부)