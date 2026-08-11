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"콜롬비아 강진에 교민 인명 피해 없어"…주로 수도 보고타 거주

김민표 기자
작성 2026.08.11 09:24 수정 2026.08.11 10:16 조회수
"콜롬비아 강진에 교민 인명 피해 없어"…주로 수도 보고타 거주
▲ 콜롬비아 지진 피해

10일(현지 시간) 규모 7.4의 지진이 남미 콜롬비아 서부를 강타했지만, 현재까지 우리 교민들의 인명 피해는 없는 것으로 확인됐습니다.

콜롬비아 주재 한국대사관 관계자는 "현재까지 교민 피해는 없는 것으로 파악됐다"라고 말했습니다.

콜롬비아에는 약 800여 명의 교민이 있으며, 대부분 수도인 보고타 일대에 거주하고 있습니다.

이번 지진은 수도 보고타에서도 흔들림이 감지됐지만, 진앙이 보고타로부터 서쪽으로 약 230km 떨어져 있어 직접적인 붕괴 피해는 제한적인 것으로 전해졌습니다.

대사관 측은 이날 긴급 공지문을 내고 "보고타 지역에서는 강한 진동이 감지되었으나 현재까지 중대한 구조적 피해는 보고되지 않은 상황"이라고 밝혔습니다.

이어 "현재 지진 관련 상황을 면밀히 모니터링 중이며, 우리 국민 피해 여부를 지속 확인하고 있다"라고 말했습니다.

미국 지질조사국(USGS)의 잠정 분석에 따르면 콜롬비아 현지 시간으로 이날 오전 7시 34분쯤(한국 시간 오후 8시 34분) 태평양 연안 초코주의 산호세델팔마르 인근에서 측정 규모 7.4의 지진이 발생했습니다.

아벨라르도 데 라 에스프리에야 대통령은 강진으로 인한 사망자가 111명, 부상자가 87명으로 집계됐다고 밝혔습니다.

로이터통신은 현재까지 이번 지진으로 인한 사망자 피해가 커피 생산지가 밀집한 고산지대인 리사랄다주에 집중됐다고 전했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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