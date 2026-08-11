경찰 여객기참사특별수사단, 한국공항공사·국토부 등 압수수색

12·29 여객기 참사 특별수사단이 한국공항공사와 국토교통부, 부산지방항공청에 대한 압수수색에 나섰습니다.



태국 방콕에서 출발한 제주항공 7C2216편 보잉 737-800 여객기는 2024년 12월 29일 오전 9시 3분쯤 무안국제공항 활주로에서 비상 착륙을 시도하다 로컬라이저와 충돌해 탑승객 181명 가운데 179명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.



특별수사단은 오늘(11일) 오전 9시부터 한국공항공사 등에 수사관들을 보내 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다.



특수단 관계자는 이번 압수수색이 업무상 과실치사상 혐의와 관련해 추가로 필요한 자료를 확보하기 위한 차원이라고 설명했습니다.



특수단은 기존에 확보한 자료 등을 토대로 수사 과정에서 의심되는 부분을 확인하고 관련 사실관계를 규명하기 위해 압수수색에 나선 것으로 전해졌습니다.



경찰은 여객기 참사와 관련해 업무상 과실치사상 등 혐의로 45명을 입건하고 중대시민재해 혐의 적용 가능 여부를 들여다보고 있습니다.