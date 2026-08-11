MLB 가을야구 9월 30일부터…월드시리즈는 10월 24일 시작

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▲ 2026 MLB 포스트시즌 포맷과 일정

2026년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌이 9월 30일(한국 시간) 막을 올립니다.MLB 사무국이 오늘(11일) 발표한 올해 가을 야구 일정을 보면, 아메리칸리그(AL)와 내셔널리그(NL)는 9월 30일∼10월 2일 3전 2승제 와일드카드시리즈(WC)로 포스트시즌의 문을 엽니다.포스트시즌에는 지구 우승 3개 팀과 다음으로 성적이 좋은 와일드카드 3개 팀을 합쳐 리그별로 6개 팀이 출전합니다.지구 우승 3개 팀 중 승률이 높은 1, 2위(1, 2번 시드)는 디비전시리즈(DS·5전 3승제)로 직행합니다.WC는 지구 우승팀 중 승률이 가장 낮은 한 팀(3번 시드)과 와일드카드 3위(6번 시드), 와일드카드 1위(4번 시드)와 2위(5번 시드)의 대결로 열리며 시드가 높은 팀이 WC 3경기를 모두 홈에서 개최합니다.WC 승자와 1, 2번 시드가 벌이는 DS는 10월 4일부터 10월 11일 사이에 열립니다.디비전시리즈 승자끼리 격돌하는 리그 챔피언십시리즈(LCS·7전 4승제)는 10월 12∼21일, 리그 챔피언끼리 대결하는 대망의 월드시리즈(7전 4승제)는 10월 24일부터 최장 11월 1일까지 이어집니다.월드시리즈에서는 정규시즌 승률이 높은 팀이 1∼2, 6∼7차전을 홈에서 개최합니다.10일 현재 AL에서는 탬파베이 레이스(동부), 시카고 화이트삭스(중부), 휴스턴 애스트로스(서부)가 각각 지구 1위를 달리며, 뉴욕 양키스와 보스턴 레드삭스, 텍사스 레인저스가 와일드카드 1∼3위를 형성했습니다.NL에서는 애틀랜타 브레이브스(동부), 밀워키 브루어스(중부), 로스앤젤레스 다저스(서부)가 지구 1위를 질주하며, 시카고 컵스, 애리조나 다이아몬드백스, 필라델피아 필리스가 와일드카드로 가을 야구 출전에 도전합니다.(사진=MLB X 계정 캡처, 연합뉴스)