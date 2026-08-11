"토트넘 양민혁, 벨기에 베스테를로행 임대 예정"

▲ 양민혁

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘에 입단했으나 1군 공식 경기에는 데뷔하지 못한 채 임대 생활을 이어 온 양민혁(20)이 4번째 임대를 눈앞에 두고 있습니다.글로벌 스포츠 전문매체 디애슬레틱은 오늘(11일, 한국 시간) 벨기에 프로리그(1부)의 베스테를로가 토트넘과 양민혁의 한 시즌 임대에 합의했으며, 양민혁이 관련 절차를 마무리하고자 벨기에로 향했다고 보도했습니다.이 매체는 양민혁의 임대 계약에는 완전 이적 옵션은 포함되지 않았다고 전했습니다.양민혁은 K리그1 강원FC에서 맹활약하던 2024시즌 도중 토트넘 이적이 발표돼 큰 관심을 받았고, 그 시즌을 마친 뒤 2024년 12월 토트넘에 합류했습니다.하지만 토트넘에서 데뷔하는 대신 지난해 1월 잉글랜드 챔피언십(2부) 퀸스파크 레인저스로 임대돼 유럽 무대 첫 시즌을 보냈습니다.2025-2026시즌을 앞두고는 지난해 8월 포츠머스로 임대됐고, 올해 1월 코번트리 시티로 재임대됐습니다.코번트리는 지난 시즌 챔피언십 우승과 EPL 승격을 이뤘으나 양민혁은 임대 기간 정규리그 3경기, 잉글랜드축구협회(FA)컵 1경기 출전에 그친 채 시즌을 마쳤습니다.임대 이후 복귀해 새로운 시즌을 준비하던 그는 토트넘의 프리시즌 경기에 모습을 드러냈으나 이번 시즌도 임대 생활을 이어갈 것이 유력해졌습니다.지난해 성인 국가대표로 데뷔해 A매치 2경기에 뛴 양민혁은 다음 달 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대표팀 최종 엔트리에 포함됐습니다.(사진=연합뉴스)