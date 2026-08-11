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U-17 여자배구, 세계선수권서 도미니카공화국 꺾고 16강 진출

편광현 기자
작성 2026.08.11 08:17 조회수
U-17 여자배구, 세계선수권서 도미니카공화국 꺾고 16강 진출
▲ U-17 여자배구 대표팀

한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 세계선수권대회에서 4연승을 달리며 16강 진출을 확정했습니다.

이승여 감독이 이끄는 대표팀은 오늘(11일, 한국 시간) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 4차전에서 도미니카공화국을 3-1(25-18 21-25 25-19 25-17)로 물리쳤습니다.

푸에르토리코와 타이완, 이탈리아에 이어 도미니카공화국까지 연파한 한국은 4전 전승, 승점 12를 기록해 D조 선두를 지켰습니다.

아울러 12일 열리는 알제리와의 조별리그 최종전 결과와 관계없이 조 4위 이내를 확보해 16강 진출권을 따냈습니다.

'리틀 김연경'으로 불리는 아웃사이드 히터 손서연(선명여고)이 공격 20점, 블로킹 1점, 서브 2점을 묶어 팀 내 최다인 23점을 올렸습니다.

장수인(경남여고)이 14점, 어민서(한봄고)가 12점을 보탰고, 이다연(중앙여고)은 블로킹과 서브로 각각 4점을 뽑는 등 10점을 따냈습니다.

한국은 승부처인 3세트에서 팽팽한 접전을 이어가다가 13-13에서 4연속 득점해 승기를 잡았습니다.

먼저 20점 고지를 밟은 한국은 24-19에서 상대의 서브 범실로 세트를 마무리해 세트 점수 2-1로 앞섰습니다.

기세를 이어간 한국은 4세트 초반부터 리드를 잡았고, 19-14에서 4연속 득점해 23-14로 달아났습니다.

24-17 매치 포인트에서는 다시 상대 서브 범실이 나오면서 승리했습니다.

한국은 12일 오전 3시 같은 장소에서 알제리와 조별리그 최종전을 치릅니다.

(사진=국제배구연맹(FIVB) 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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