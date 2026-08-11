후지산 산장에 욱일기 게양…서경덕 "전쟁범죄 부인하는 꼴"

▲ 후지산 산장에 걸린 욱일기

외국인 관광객도 많이 찾는 일본 후지산의 한 산장에 욱일기가 걸려 있다는 주장이 제기됐습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(11일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 후지산의 한 산장 국기 게양대에 욱일기가 걸린 모습이 담긴 사진과 영상을 제보받았다며 "이는 전쟁범죄를 부인하는 꼴"이라고 비판했습니다.그는 "욱일기는 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 때 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의 상징"이라며 "관광객들이 이런 역사를 모른 채 일본의 상징물로 여기고 사진과 영상을 찍는 것이 가장 큰 문제"라고 지적했습니다.서 교수는 또 후지산 각 산장에서 욱일기가 달린 나무 스틱이 관광객들에게 여전히 인기리에 판매되고 있다는 점도 거론하며 욱일기의 상품화가 계속되고 있다고 꼬집었습니다.그러면서 "이는 과거 자신들이 벌인 전쟁범죄와 가해 역사를 부인하는 꼴밖에 되지 않는다"고 덧붙였습니다.서 교수는 제보 사진 및 영상을 활용해 '후지산 욱일기'의 문제점을 알리는 다국어 영상을 제작하고 이를 전 세계 관광객들에게 알릴 계획이라고 밝혔습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)