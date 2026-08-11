후지산 산장에 욱일기 게양…서경덕 "전쟁범죄 부인하는 꼴"

▲ 후지산 산장에 걸린 욱일기
외국인 관광객도 많이 찾는 일본 후지산의 한 산장에 욱일기가 걸려 있다는 주장이 제기됐습니다.
서경덕 성신여대 교수는 오늘(11일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 후지산의 한 산장 국기 게양대에 욱일기가 걸린 모습이 담긴 사진과 영상을 제보받았다며 "이는 전쟁범죄를 부인하는 꼴"이라고 비판했습니다.
그는 "욱일기는 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 때 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의 상징"이라며 "관광객들이 이런 역사를 모른 채 일본의 상징물로 여기고 사진과 영상을 찍는 것이 가장 큰 문제"라고 지적했습니다.
서 교수는 또 후지산 각 산장에서 욱일기가 달린 나무 스틱이 관광객들에게 여전히 인기리에 판매되고 있다는 점도 거론하며 욱일기의 상품화가 계속되고 있다고 꼬집었습니다.
그러면서 "이는 과거 자신들이 벌인 전쟁범죄와 가해 역사를 부인하는 꼴밖에 되지 않는다"고 덧붙였습니다.
서 교수는 제보 사진 및 영상을 활용해 '후지산 욱일기'의 문제점을 알리는 다국어 영상을 제작하고 이를 전 세계 관광객들에게 알릴 계획이라고 밝혔습니다.
(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)
댓글