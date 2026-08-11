한성숙 총리, 평택 창고 화재에 "화재 진압·인명 검색에 최선"

▲ 화재 현장

한성숙 국무총리는 오늘(11일) 경기 평택시의 한 위험물질 보관창고에서 발생한 화재와 관련해 "소방청은 가용 소방력과 장비를 총동원해 화재 진압 및 인명 검색에 최선을 다하라"고 긴급 지시했다고 총리실이 밝혔습니다.한 총리는 이어 "행정안전부, 경찰청, 경기도, 평택시 등 관계 기관은 이번 화재로 인한 주민 피해가 없도록 현장 통제 및 주민 안내, 필요시 주민 대피 등에 철저를 기하라"고 강조했습니다.그러면서 "특히 현장에서 화재 진압 중인 소방공무원의 현장 활동 시 2차 사고 발생 방지 등 안전에 만전을 기하라"고도 지시했습니다.오늘 오전 0시 3분쯤 평택시 청북읍 토진리에 있는 한 특수물류센터에서 불이 났다는 신고가 자동 화재속보설비를 통해 접수됐습니다.소방 당국은 오전 3시 39분을 기해 국가소방동원령을 내려 총력 대응에 나섰으며, 5시 16분께 불길이 잦아들었다고 판단돼 화재 현장에 발령됐던 대응 2단계를 1단계로 하향했습니다.(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)