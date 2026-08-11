바르셀로나 센터백 아라우호, 리버풀 임대…완전 이적도 가능

▲ 로날드 아라우호

스페인 프로축구 FC바르셀로나에서 주장도 지낸 우루과이 국가대표 센터백 로날드 아라우호(27)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀로 임대됐습니다.리버풀 구단은 오늘(11일, 한국시간) 바르셀로나로부터 2026-2027시즌 동안 아라우호를 임대 영입했다고 밝혔습니다.바르셀로나 구단도 아라우호의 임대를 발표했습니다.영국 스카이스포츠는 아라우호의 임대 계약에 4천714만 파운드(약 903억 5천만 원) 완전 이적 옵션이 포함됐다고 보도했습니다.그는 바르셀로나와 2031년까지 계약돼있습니다.아라우호는 우루과이 국가대표로 A매치 27경기에 출전한 센터백입니다.2026 북중미 월드컵 명단에도 포함됐으나 종아리 근육 부상으로 출전하지는 못했습니다.프로 생활 초기 우루과이 팀인 렌티스타스, 보스턴 리버에서 뛰다가 2018년 바르셀로나 B팀에 입단한 아라우호는 2019-2020시즌부터 1군 경기를 소화했습니다.2020-2021시즌부터는 완전히 자리 잡아 주축으로 활약했습니다.바르셀로나 소속으로 공식전 213경기에 출전해 14골을 기록한 그는 바르셀로나에서 프리메라리가(라리가) 3회, 코파델레이(국왕컵) 2회, 수페르코파 데 에스파냐(스페인 슈퍼컵) 3회 우승에 힘을 보탰습니다.올해 1월엔 골키퍼 마르크안드레 테어 슈테겐의 임대 이적으로 주장 완장도 찼으나 바르셀로나가 라리가 우승을 차지한 지난 시즌 리그 선발 출전이 11경기에 그치며 입지가 예전 같지 않게 됐습니다.스카이스포츠는 "이번 계약은 양측 모두에게 유리하다"며 "리버풀은 여러 선수의 부상 우려로 수비 보강이 필요한 상황이었고, 아라우호는 바르셀로나에서 한지 플리크 감독의 계획에 포함되지 않아 새로운 시작을 원했다"고 전했습니다.아라우호는 "역사가 깊은 이 거대한 클럽에 오게 돼 기쁘다"며 "내 커리어에서 이 시점에 이상적인 이적이었다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)