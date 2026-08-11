"노안? 문제 없어요!"…'48세' 소승섭의 금빛 도전

<앵커>



사격 대표팀의 최고참, 소승섭 선수는 48살의 나이에 생애 처음으로 아시안게임에 나서게 되는데요. 비록 노안이 왔지만 지금 기량이 생애 최고라며 금메달을 따고 울겠다는 유쾌한 출사표를 던졌습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



신중하게 표적을 노리며 권총을 쥐어 잡는 주인공은 대표팀 최고참, 1978년생 소승섭입니다.



초등학교 5학년 때 처음 총을 잡은 뒤 어느덧 37년째 사대를 지켰고, 진종오, 이대명 등 지금은 은퇴한 후배 레전드들의 성장을 도왔지만, 정작 본인의 국제 종합 대회 출전은 이번 아시안게임이 처음입니다.



[소승섭/사격 국가대표 : 제가 좀 긴장을 많이 하는 편이긴 한데 이제 결선, 국제 대회 결선에서 좀 긴장을 많이 했던 거 같고…]



50살을 눈앞에 두고 기량이 향상된 원동력은 아빠의 뒤를 이어 사격 선수가 된 중학생 아들입니다.



[소승섭/사격 국가대표 : 좀 더 훌륭한 아버지의 모습 보여주고 싶은 생각이 컸던 것 같습니다. 그러다 보니까 좀 더 집중하게 되고….]



세월이 흐르며 서글픈 신체 변화도 찾아왔지만,



[소승섭/사격 국가대표 : 2~3년 사이에 노안이 오기 시작해서 점점 핸드폰이 멀어지고 있더라고요. 이제 사격 안경을 끼고 하면서….]



지금, 인생 최고의 순간을 맞은 소승섭은 자신감에 차 있습니다.



[소승섭/사격 국가대표 : 사격을 37년 하면서 지금 커리어 하이를 찍고 있기 때문에 (환갑까지) 충분할 것 같습니다.]



파리 올림픽 금메달 3인방 반효진과 오예진, 양지인 등 조카뻘 후배들과 힘을 합쳐, 소승섭은 금메달 5개를 노리는 사격 대표팀의 맏형답게 '금빛 총성'을 앞장서 울리겠다는 각오입니다.



[소승섭/사격 국가대표 : 그 벅찬 감정이 생각만 해도 눈물이 글썽글썽할 정도인데 내가 직접 거기 간다면 펑펑 울 것 같습니다.]



(영상편집 : 황지영, 디자인 : 황세영)