17세 이하 여자 배구, 도미니카 꺾고 4연승 질주

17세 이하 여자 배구 세계선수권에서 우리 대표팀이 무서운 기세로 4연승을 달렸습니다.



이번에도 에이스 손서연 선수가 23점을 터뜨리며 승리에 앞장섰습니다.



유럽의 강호 이탈리아를 잡았던 상승세는 도미니카공화국과의 경기에서도 이어졌습니다.



경기 초반 팽팽한 경기를 펼친 우리 대표팀은 중반 이후 연달아 점수를 따내며 1세트를 가져왔습니다.



팀워크가 흔들리며 2세트는 내줬지만, 대표팀은 위기에서 더욱 단단해졌습니다.



첫 3점을 내리 내준 3세트에선 이승여 감독의 작전 타임 후 반등에 성공하며 다시 앞서갔고, 4세트에선 단 한 차례의 리드도 허용하지 않는 압도적인 경기력으로 승리를 완성했습니다.



손서연이 양 팀 최다 23점, 장수인이 14점으로 37점을 합작한 대표팀은 도미니카공화국을 3대 1로 누르고 조별리그 4연승을 질주했습니다.



D조 1위를 굳게 지킨 대표팀은 내일(12일) 알제리를 상대로 조별리그 최종전을 치릅니다.



(영상편집 : 박정삼, 화면제공 : ENA스포츠·SOOP)