젤렌스키 "러, 북한군 추가 배치 준비…탄도미사일 또 받아"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 10일(현지시간) "러시아가 자국 영토에 북한군을 추가로 배치할 준비를 하고 있다"고 말했습니다.우크라이나 대통령실에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 대국민 연설에서 "안전한 후방을 확보하지 못한 러시아가 이제 북한군 증원 없이 전쟁을 수행하지 못하게 됐다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "러시아는 북한군으로부터 탄도 미사일도 추가로 받았다"며 "북한의 탄도미사일과 다른 무기들은 러시아와의 협력을 통해 개선되고 있다"고 주장했습니다.우크라이나 정보 당국이 파악한 북한의 병력 지원 규모는 계속 늘고 있습니다.젤렌스키 대통령은 전날 기존 추정치인 3만 명을 크게 웃도는 최대 5만 명의 북한군이 러시아 영토에 배치될 것이라고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 "북한의 미사일과 병력이 더 많이 사용될수록, 북한이 부족한 경험을 더 많이 보완할수록 일본과 한국, 필리핀 등 역내 다른 국가들이 직면할 위험도 그만큼 커질 것"이라고 우려했습니다.그러면서 동맹국 등에 방공망 지원을 요구하는 것은 "북한이 전쟁을 배우기 위해 우리 땅과 영공에 오려는 욕구와 관심을 꺾어야 한다는 뜻"이라고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 "오늘 우크라이나 군이 2천500㎞ 넘게 떨어진 시베리아 토볼스크의 정유시설을 타격했다"며 "이 지역도 이제 우리 타격 범위"라고 강조했습니다.밤새 타타르공화국 니즈네캄스크도 우크라이나 드론 공격을 받아 어린이를 포함해 13명이 사망하고 75명이 부상당했습니다.우크라이나는 최근 민간 유통망에 이어 러시아 후방 도시까지 집중 공격하고 있습니다.러시아인들의 전쟁 체감도를 높여 9월 총선을 앞두고 블라디미르 푸틴 정권을 압박하겠다는 것입니다.젤렌스키 대통령은 "러시아 내부 여론조사 자료를 확보했고 이미 러시아에서는 전쟁이 끝나기를 원하는 사람들이 늘고 있다"며 "푸틴과 연방보안국(FSB) 요원들이 평화 외에는 다른 대안이 없다는 사실을 똑같이 이해하도록 해야 한다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지)